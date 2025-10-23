Welfare Alotti Sanifonds Trentino | Dal 2016 fondo offre sanità integrativa per bisogni lavoratori

(Adnkronos) –: “Il tratto distintivo di Sanifonds Trentino (fondo sanitario integrativo ndr) è la sua natura territoriale: il fondo è partito nel 2016 con l’idea di offrire una sanità integrativa disegnata ad hoc sui bisogni dei lavoratori trentini valorizzando la contrattazione di secondo livello, rispetto ai cui strumenti le organizzazioni sindacali e datoriali hanno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Welfare, Alotti (Sanifonds Trentino): "Dal 2016 fondo offre sanità integrativa per bisogni lavoratori" - : “Il tratto distintivo di Sanifonds Trentino (fondo sanitario integrativo ndr) è la sua natura territoriale: il fondo è partito nel 2016 con l’idea di offrire una sanità integrativa disegnata ad hoc ... Come scrive adnkronos.com

Trump condanna il piano di annessione della Cisgiordania approvato da Israele: “Così perderebbe nostro sostegno”. E Netanyahu blocca l’iter della legge - “La politica dell’amministrazione Trump è che la Cisgiordania non sarà annessa da Israele”. ilfattoquotidiano.it scrive

Wsj: “Usa autorizzano Kiev a usare missili a lungo raggio”. Ma Trump smentisce. Zelensky: “Congelare la linea del fronte” - La Slovacchia ha comunicato agli altri Stati membri che ritira la propria riserva sul 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Scrive ilfattoquotidiano.it