Weekend del 25 e 26 ottobre 2025 | gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Bari e la sua provincia si preparano a un weekend ricchissimo, tra gusto, arte, scienza e spettacolo. Dalla festa del vino a Rutigliano alle osservazioni astronomiche al Planetario di Bari, passando per concerti, mostre e trekking nella Murgia: quattro giorni intensi da vivere tra città e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altre letture consigliate

Questo weekend al Castello Venerdì 24 ottobre – ore 19:30 La Grande Armonia Dal tarantismo come rito misterico alle origini greche di Taranto: un viaggio nelle radici più arcaiche del Mediterraneo, tra musica, danza e simbologia. Con Pierpaolo De Gior - facebook.com Vai su Facebook

Weekend del 25 e 26 ottobre 2025: gli eventi da non perdere a Bari e provincia - A Bari, dal 24 al 26 ottobre, il teatro Kismet ospita una tre giorni del festival Time Zones 40, dedicato alle “musiche possibili”, con concerti di artisti del calibro di Colin Newman (leader dei Wire ... Si legge su baritoday.it

L'oroscopo del weekend del 25 e 26 ottobre 2025: è tempo di decisioni importanti - Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend del 25 e 26 ottobre 2025 sono Cancro, Vergine e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Acquario. Lo riporta notizie.it

Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 25 e 26 ottobre: periodo infuocato per Sagittario - Scorpione – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano un weekend di forte carica emotiva e rigenerazione interiore. Lo riporta ilsipontino.net