Weekend al Parco chiude in Jazz il festival diffuso dell’Ente parco nazionale del CilentoAlburni e Vallo Di Diano
Lo storico Palazzo Gerbasio di Montesano, splendido borgo medievale, ospiterà il concerto del Sandro Deidda Trio, una formazione che unisce talento, esperienza e passione per il jazz. Protagonista della serata il sassofonista salernitano di fama internazionale, accompagnato da Gian Pio Vetromile al pianoforte e Giacomo Castaldo alla chitarra
