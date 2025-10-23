Weekend a Napoli gli eventi da non perdere | cosa fare da venerdì 24 a domenica 26 ottobre

Dario Sansone Ensemble al Trianon Viviani con Na poesia e na jastemma, in piazza del Plebiscito consulenze mediche e screening gratuiti con Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere, la mostra Elysian Fields di Jim Din a Castel Nuovo, Benvenuti in casa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

