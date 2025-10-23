Washington gelo tra Joe Biden e Barack Obama al Café Milano

I due ex presidenti non si sono salutati, probabilmente a causa dell'ultima disastrosa campagna elettorale democratica.

Gelo tra Washington e Mosca. Fonti della Casa Bianca: "Non ci sono piani per un incontro tra #Trump e #Putin nell'immediato". Le voci sulla #Russia: "Vuole troppo" - facebook.com Vai su Facebook

Gelo tra Biden e Obama al Café Milano di Washington - Raro allineamento di potere, come succede con i pianeti, mercoledì sera al 'Café Milano' di Washington, il più celebre ristorante italiano della capitale americana. Lo riporta ansa.it

Video nuova gaffe di Biden, presenta così Zelensky: “il presidente Putin”/ Gelo al vertice Nato e tra i Dem - Nuova gaffe di Joe Biden: al vertice Nato sull'Ucraina presenta il presidente Zelensky con il nome di Putin. Secondo ilsussidiario.net

"Accordi affossati da Netanyahu". Il gelo di Biden, Bibi andrà all'Onu - Mentre gli Usa sono ancora impegnati per arrivare a un accordo tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, una ... Riporta ilgiornale.it