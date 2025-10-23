Washington e Tel Aviv disegnano la nuova Gaza | due zone un solo dilemma
Gli Stati Uniti e Israele stanno discutendo un piano che suddividerebbe la Striscia di Gaza in aree distinte: una sotto amministrazione israeliana e l’altra sotto il controllo di Hamas. La ricostruzione, secondo il progetto, verrebbe gestita da Israele solo come misura temporanea, fino al disarmo del gruppo jihadista e alla sua esclusione dal potere. Il vicepresidente americano JD Vance e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, hanno illustrato i punti principali dell’iniziativa in una conferenza stampa tenutasi martedì scorso in Israele, dove si trovano per sollecitare entrambe le parti al rispetto del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Panorama.it
