Washington colpisce due imbarcazioni nell’oceano Pacifico forti tensioni con Bogotá

Il 22 ottobre gli Stati Uniti hanno colpito per la seconda volta in due giorni una presunta imbarcazione di narcotrafficanti nell’oceano Pacifico, portando il totale dei morti a cinque, e hanno minacciato il presidente colombiano Gustavo Petro. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Washington colpisce due imbarcazioni nell’oceano Pacifico, forti tensioni con Bogotá

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una campagna militare senza precedenti e senza controllo politico: Washington colpisce “narcotrafficanti” in acque internazionali, ma senza prove, senza autorizzazione del Congresso e con accuse di ingerenza da parte di Venezuela, Russia e Cina - facebook.com Vai su Facebook

Le operazioni degli Stati Uniti, che colpiscono imbarcazioni in acque internazionali senza prove di attività illecite, hanno causato già 27 morti. Intanto, Washington dà mandato alla CIA di compiere attività sul suolo del Venezuela - X Vai su X

Washington colpisce due imbarcazioni nell’oceano Pacifico, forti tensioni con Bogotá - Il 22 ottobre gli Stati Uniti hanno colpito per la seconda volta in due giorni una presunta imbarcazione di narcotrafficanti nell’oceano Pacifico, portando il totale dei morti a cinque, e hanno minacc ... Riporta internazionale.it

La guerra di Trump ai narcos: missili anche nel Pacifico - Colpite due imbarcazioni che secondo il Segretario della Difesa Pete Hegseth trasportavano droga. Riporta tio.ch