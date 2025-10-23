Washington colpisce due imbarcazioni nell’oceano Pacifico forti tensioni con Bogotá

Internazionale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 ottobre gli Stati Uniti hanno colpito per la seconda volta in due giorni una presunta imbarcazione di narcotrafficanti nelloceano Pacifico, portando il totale dei morti a cinque, e hanno minacciato il presidente colombiano Gustavo Petro. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

washington colpisce due imbarcazioni nell8217oceano pacifico forti tensioni con bogot225

© Internazionale.it - Washington colpisce due imbarcazioni nell’oceano Pacifico, forti tensioni con Bogotá

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

washington colpisce due imbarcazioniWashington colpisce due imbarcazioni nell’oceano Pacifico, forti tensioni con Bogotá - Il 22 ottobre gli Stati Uniti hanno colpito per la seconda volta in due giorni una presunta imbarcazione di narcotrafficanti nell’oceano Pacifico, portando il totale dei morti a cinque, e hanno minacc ... Riporta internazionale.it

washington colpisce due imbarcazioniLa guerra di Trump ai narcos: missili anche nel Pacifico - Colpite due imbarcazioni che secondo il Segretario della Difesa Pete Hegseth trasportavano droga. Riporta tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Washington Colpisce Due Imbarcazioni