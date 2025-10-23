Warner Bros Discovery in vendita | James Gunn accenna al suo futuro nei DC Studios?
Il regista ha accennato indirettamente a quello che potrebbe essere l'avvenire della sezione a cui si sta dedicando insieme a Peter Safran. Dopo anni di voci e speculazioni è arrivata l'ufficialità della messa in vendita di Warner Bros. Discovery. Una notizia che potrebbe portare a diversi scossoni. Il co-CEO di DC Studios James Gunn sembra aver accennato al suo futuro all'interno dell'azienda dopo l'ufficialità che riguarda Warner Bros. Discovery: che ne sarà dei DC Studios? James Gunn resta capo dei DC Studios? Intervistato su YouTube da BobaTalks, James Gunn stava rispondendo ad una domanda sulla dinamica narrativa della stagione 2 di Peacemaker e Lanterns, e sull'eventuale estensione della storia fino all'uscita di Man of Tomorrow nel 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
Warner Bros. ha anticipato l’uscita di Mortal Kombat 2: il film arriverà nelle sale l’8 maggio invece del 15 maggio. - facebook.com Vai su Facebook
Warner Bros ha anticipato l’uscita di Mortal Kombat 2 http://dlvr.it/TNqCPL #MortalKombat #WarnerBros #Cinema #Videogiochi #Film - X Vai su X
Warner Bros. Discovery in vendita: James Gunn accenna al suo futuro nei DC Studios? - Il regista ha accennato indirettamente a quello che potrebbe essere l'avvenire della sezione a cui si sta dedicando insieme a Peter Safran. movieplayer.it scrive
Warner Bros. Discovery è ufficialmente in vendita: parte la corsa per acquistarla. Chi c'è in lizza - Discovery ha confermato ufficialmente di essere in vendita, dopo anni di perdite e ristrutturazioni. Secondo hwupgrade.it
Warner Bros. Discovery ufficializza la vendita: Netflix tra i potenziali acquirenti - Discovery è ufficialmente in vendita: Netflix, Comcast e Paramount tra i potenziali acquirenti di uno dei cataloghi più ricchi di Hollywood. drcommodore.it scrive