Warner Bros Discovery è in vendita E Apple potrebbe essere interessata

Dday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple e altri giganti dell'intrattenimento stanno valutando l’acquisto di Warner Bros. Discovery, mentre la società apre alla cessione totale o parziale delle due proprietà. 🔗 Leggi su Dday.it

warner bros discovery 232 in vendita e apple potrebbe essere interessata

© Dday.it - Warner Bros. Discovery è in vendita. E Apple potrebbe essere interessata

Approfondisci con queste news

warner bros discovery 232Warner Bros. Discovery &#232; ufficialmente in vendita: futuro incerto per Warner Bros. Games, HBO e DC - La società guidata da David Zaslav ha aperto la porta alla possibilità di una cessione totale. vgmag.it scrive

warner bros discovery 232Warner Bros. Discovery ufficializza la vendita: Netflix tra i potenziali acquirenti - Discovery &#232; ufficialmente in vendita: Netflix, Comcast e Paramount tra i potenziali acquirenti di uno dei cataloghi più ricchi di Hollywood. Scrive drcommodore.it

warner bros discovery 232Warner Bros. Discovery &#232; ufficialmente in vendita: parte la corsa per acquistarla. Chi c'è in lizza - Discovery ha confermato ufficialmente di essere in vendita, dopo anni di perdite e ristrutturazioni. Da hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Warner Bros Discovery 232