Vuole vendicare la figlia picchiata dal fidanzato e viene ucciso dallo zio del ragazzo | 59enne condannato a 15 anni

Fanpage.it | 23 ott 2025

Rocco Modaffari è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 15 anni di reclusione per l'omicidio di Roberto Guerrisi. Il 42enne si era presentato a Pontirolo (Bergamo) per cercare vendetta per la propria figlia picchiata dal fidanzato, ma è stato ucciso con un colpo di pistola esploso dallo zio del ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

