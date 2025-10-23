Vuoi vedere Bugonia gratis? Devi raderti completamente la testa | ecco perché i fan lo stanno facendo davvero
Un cinema di Los Angeles ha lanciato una delle iniziative promozionali più audaci e insolite mai viste per l’anteprima di un film. Il Culver Theater offre biglietti gratuiti per una proiezione speciale di Bugonia, l’ultimo film del regista Yorgos Lanthimos con Emma Stone, ma c’è un requisito preciso: bisogna essere calvi o essere disposti a farsi radere completamente la testa all’ingresso del cinema. L’iniziativa, che si è tenuta lunedì 20 ottobre, non è un semplice espediente pubblicitario, ma un omaggio diretto alla trama del film. In Bugonia, Emma Stone interpreta la potente CEO di un’azienda farmaceutica che viene rapita da dei teorici della cospirazione (interpretati da Jesse Plemons e Aidan Delbis), i quali credono che sia un’aliena e decidono di radarle completamente i capelli. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche questi approfondimenti
... con un' immagine completamente rinnovata! Vuoi vedere con i tuoi occhi le nostre novità? Vieni a trovarci! 23-25 OTTOBRE Padiglione 90-94 Stand B01 TI ASPETTIAMO! #keydesign #VetratePanoramiche #madeinit - facebook.com Vai su Facebook
“Vuoi vedere il film gratis? Tagliati i capelli” – la curiosa iniziativa legata a Bugonia, il nuovo film di Lanthimos - Il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, avrà un’anteprima gratuita a Los Angeles lunedì 20 ottobre, riservata a un pubblico "selezionato" e rasato. Da msn.com
Bugonia: negli USA chi è calvo può vedere il nuovo film di Emma Stone gratis - Una proiezione speciale a Los Angeles riserva l'ingresso gratuito a chi è calvo, ma anche a chi è disposto a diventarlo! Da cinema.everyeye.it
Emma Stone viene rapita e costretta a dire di essere un'aliena nel nuovo trailer di Bugonia - Arriverà il 23 ottobre nei cinema il nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Secondo movieplayer.it