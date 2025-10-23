Un cinema di Los Angeles ha lanciato una delle iniziative promozionali più audaci e insolite mai viste per l’anteprima di un film. Il Culver Theater offre biglietti gratuiti per una proiezione speciale di Bugonia, l’ultimo film del regista Yorgos Lanthimos con Emma Stone, ma c’è un requisito preciso: bisogna essere calvi o essere disposti a farsi radere completamente la testa all’ingresso del cinema. L’iniziativa, che si è tenuta lunedì 20 ottobre, non è un semplice espediente pubblicitario, ma un omaggio diretto alla trama del film. In Bugonia, Emma Stone interpreta la potente CEO di un’azienda farmaceutica che viene rapita da dei teorici della cospirazione (interpretati da Jesse Plemons e Aidan Delbis), i quali credono che sia un’aliena e decidono di radarle completamente i capelli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vuoi vedere Bugonia gratis? Devi raderti completamente la testa: ecco perché i fan lo stanno facendo davvero