Vuelle i biglietti per Rimini già bruciati Kay Felder è ancora in forse per il derby
Bruciati in un paio d’ore, ieri pomeriggio, i 180 biglietti concessi ai tifosi di Pesaro per il derby di Rimini. Pochi, rispetto alle richieste, ma stavolta gli ultras hanno deciso di esserci dopo aver disertato per protesta la trasferta di Bologna, nella quale ne erano stati concessi appena 50 alla tifoseria organizzata. Dopo i tragici fatti di Rieti, sarà una domenica molto importante, un esame dal quale uscire raccontando a tutti quelli che punteranno i riflettori sui palazzetti, che il basket è ancora l’isola felice descritta invece, in questi giorni tristi, come ormai scomparsa. Una sfida sempre molto sentita sull’asse adriatico alla quale la Vuelle arriva da prima in classifica mentre i romagnoli, che inseguono a 4 punti di distanza, devono ancora ‘espugnare’ il proprio campo, avendo perso sin qui entrambe le partite giocate al Flaminio (contro Rieti e Bergamo) creando un po’ di malumore nella tifoseria che si era abituata bene la scorsa stagione con una partenza strepitosa, 14 vittorie nelle prime 15 partite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Info biglietti settore ospiti per #RiminiPesaro
La Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro comunica che è attiva la vendita dei biglietti del settore ospiti per il match della 7^ giornata di Serie A2 contro la Dole Basket Rimini, in programma domenica 26 ottobre alle 18:00 al Palasport Flaminio.
