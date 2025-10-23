Vucinic torna parlare dello juventino Adzic: «Ha tutte le doti per diventare.». Poi svela a quali allenatori si ispira, così il ct del Montenegro. Mirko Vucinic ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita calcistica, raccogliendo la grande sfida di guidare la panchina della sua nazione, il Montenegro. Un incarico prestigioso e complicato per l’ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus, che si trova ora a gestire un gruppo che include diverse conoscenze della Serie A, come l’attaccante Nikola Krstovic e il giovane talento bianconero Vasilije Adzic. Intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio, Vucinic ha raccontato il radicale cambio di prospettiva che il ruolo di CT impone rispetto a quello del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vucinic torna parlare dello juventino Adzic: «Ha tutte le doti per diventare…». Poi svela a quali allenatori si ispira