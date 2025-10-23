Vucinic | Mi ispiro a Conte e Spalletti al Montenegro porterei Totti

Dopo aver incanto il suo paese in campo, non è certo partita bene l’avventura di Mirko Vucinic da ct del Montenegro, che nella prima sua gara per le qualificazioni al prossimo Mondiale ha rimediato una pesantissima sconfitta per 4-0 contro le modeste Isole Faer Oer. In attesa di prendere la mano con questo nuovo ruolo ed ottenere risultati, l’ex attaccante della Roma si è concesso un’intervista ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com, un’occasione per parlare anche di tempi che furono, dei suoi modelli di riferimento e dell’esperienza maturata nella capitale. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “ Tra gli allenatori mi ispiro a Conte e Spalletti, ma ci sono anche Zeman e Ranieri, non basterebbe neanche un’ora per poter parlare di loro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

