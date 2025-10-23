Manca poco all’obiettivo. Sono già oltre 44mila le firme raccolte nella piattaforma del ministero della Giustizia per la proposta di legge di iniziativa popolare “ Voglio votare fuorisede ” per garantire pienamente il diritto di voto per chi vive lontano dal proprio Comune di residenza. Nonostante le due sperimentazioni temporanee (alle Europee del 2024 e al Referendum di giugno 2025 ) manca ancora una legge che renda strutturale il voto fuorisede. A fronte dell’immobilismo della politica – con la legge delega bloccata in Senato da oltre due anni – si sono mossi cittadini e associazioni: The Good Lobby Italia, Will Media e la Rete Voto Fuori Sede hanno depositato così in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Voto fuorisede, la proposta di legge di iniziativa popolare verso l’obiettivo delle 50mila firme: come sottoscriverla