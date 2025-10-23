Voto ai fuori sede | proposta di legge popolare supera le 38mila firme
Oltre 38.000 firme, pari al 76% del totale, sono già state depositate per depositare in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da The Good Lobby, Will Media e la Rete Voto Fuorisede. Questo ulteriore passo in avanti, letto congiuntamente alle richieste di accesso al voto fuori sede in occasione dello scorso Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 triplicate rispetto alle elezioni Europee 2024, conferma che una legge sul voto fuori sede non solo è possibile, ma è necessaria per garantire un diritto fondamentale e promuovere la partecipazione democratica. La campagna avviata lo scorso 4 luglio non si ferma e l’impegno dei diversi promotori – realtà della società civile, associazioni universitarie, media e influencer, intende essere sempre più intenso e capillare per raggiungere le 50. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ce l’abbiamo quasi fatta! In Italia, come sapete, manca ancora una legge definitiva sul voto fuorisede. Per questo insieme a @thegoodlobby_ita e alla @retevotofuorisede abbiamo presentato una legge di iniziativa popolare per la quale dobbiamo raccogliere - facebook.com Vai su Facebook
Il voto come un Natale fuori stagione: la Calabria dove le elezioni accendono speranze e illusioni - X Vai su X
Proposta di legge “Voto fuori sede”. Possibile firmare sulla piattaforma del Ministero della Giustizia - Da Vito D’Alessandro riceviamo e pubblichiamo: Gentile Redazione, desidero segnalare alla vostra attenzione un’iniziativa che sto sostenendo e che ritengo di grande importanza per il nostro Paese: la ... dabitonto.com scrive
Voto a distanza, depositata proposta di legge a favore dei fuorisede - L’obiettivo è raccogliere 50 mila firme entro il gennaio 2026 per costringere il ... Segnala repubblica.it
Mastrovincenzo (Pd) accusa: «Negato il diritto di voto ai marchigiani fuori sede» - Il centrodestra ha impedito di discutere la mia proposta di legge che garantiva a migliaia di marchigiani ... Lo riporta corriereadriatico.it