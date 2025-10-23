Oltre 38.000 firme, pari al 76% del totale, sono già state depositate per depositare in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da The Good Lobby, Will Media e la Rete Voto Fuorisede. Questo ulteriore passo in avanti, letto congiuntamente alle richieste di accesso al voto fuori sede in occasione dello scorso Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 triplicate rispetto alle elezioni Europee 2024, conferma che una legge sul voto fuori sede non solo è possibile, ma è necessaria per garantire un diritto fondamentale e promuovere la partecipazione democratica. La campagna avviata lo scorso 4 luglio non si ferma e l’impegno dei diversi promotori – realtà della società civile, associazioni universitarie, media e influencer, intende essere sempre più intenso e capillare per raggiungere le 50. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Voto ai fuori sede: proposta di legge popolare supera le 38mila firme