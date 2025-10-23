Voragine ai Camaldoli scoppia fogna sprofonda via Camillo Guerra | caos traffico in Zona Ospedaliera

Traffico in via Camillo Guerra dove è sprofondata la strada perché la fogna è scoppiata. Chiusa ai bus. Piano viabilità alternativo per la Zona Ospedaliera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

