Volontari e detenuti insieme per ripulire il bosco di Sabaudia

Saranno i volontari di Plastic Free insieme ai detenuti del carcere di Frosinone a ripulire dai rifiuti il bosco della sughereta nella zona di Molella, a Sabaudia. E’ questo il clean up in programma sabato 25 ottobre nella città delle dune che si inserisce nell’ambito di una iniziativa su scala. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Detenuti Seconda Chance e volontari Plastic Free insieme in una giornata dedicata all'ambiente https://ift.tt/Vs0AnrE https://ift.tt/rtXU5T1 - X Vai su X

A Reggio Calabria, l’appuntamento sarà sabato 25 ottobre alle ore 09:30 sul Lungomare di Gallico, all’altezza dell’ex Titanic. Insieme ai volontari di Plastic Free, prenderanno parte alla giornata ecologica i detenuti degli Istituti Penitenziari di Locri e Laureana - facebook.com Vai su Facebook

Detenuti Seconda Chance e volontari Plastic Free insieme per ripulire la Rotonda Diaz a Napoli - Dopo il grande successo dell’iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti – tra cui 114 detenuti in permesso premio – rimuovere 3,7 tonnellate ... Secondo napolivillage.com

Plastic Free e Seconda Chance insieme a Varese: detenuti e volontari uniti per ripulire i Giardini Estensi - Sabato 25 ottobre la Lombardia sarà protagonista di una giornata di inclusione e tutela ambientale: detenuti in permesso premio e cittadini fianco a fianco contro l’inquinamento da plastica ... Riporta laprovinciadivarese.it

Sicilia. Detenuti Seconda Chance e volontari Plastic Free insieme per ripulire Caltagirone - Dopo il grande successo dell’iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti – tra cui 114 detenuti in permesso premio – rimuovere 3,7 tonnellate di plastica e rifiuti in 12 città italian ... Riporta ilfattonisseno.it