La percentuale d’attacco individuale rimane di altissimo livello, antipasto di una stagione che potrebbe essere il trampolino di lancio definitivo, la prestazione di squadra da amaro in bocca per un vantaggio che non si è poi concretizzato nella vittoria. Pardo Mati (foto) ha iniziato la sua seconda stagione con la maglia della Valsa Group coi galloni da titolare, e nell’analisi di quanto successo lunedì a Milano vuole vedere il buono: "Il nostro atteggiamento aggressivo – racconta – e poi il fatto che queste sconfitte servono per crescere". Mati, partiamo da lunedì: un inizio che vi ha deluso? "Sicuramente l’inizio non è dei migliori, ma secondo me è promettente se guardiamo ai primi due set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley SuperLega, il centrale della Valsa Group verso la gara contro Monza. Pardo Mati: "Un inizio comunque promettente»