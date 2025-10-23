Volley SuperLega il centrale della Valsa Group verso la gara contro Monza Pardo Mati | Un inizio comunque promettente
La percentuale d’attacco individuale rimane di altissimo livello, antipasto di una stagione che potrebbe essere il trampolino di lancio definitivo, la prestazione di squadra da amaro in bocca per un vantaggio che non si è poi concretizzato nella vittoria. Pardo Mati (foto) ha iniziato la sua seconda stagione con la maglia della Valsa Group coi galloni da titolare, e nell’analisi di quanto successo lunedì a Milano vuole vedere il buono: "Il nostro atteggiamento aggressivo – racconta – e poi il fatto che queste sconfitte servono per crescere". Mati, partiamo da lunedì: un inizio che vi ha deluso? "Sicuramente l’inizio non è dei migliori, ma secondo me è promettente se guardiamo ai primi due set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FAN WALL Qualche scatto del match casalingo di lunedi! Vai sul nostro sito e cerca la tua foto, scaricala e condividila insieme a noi #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Superlega #Volley #Volleyball - X Vai su X
Vittoriaaaaaa! Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia 1-3 (25-22, 16-25, 23-25, 19-25) #BlockDevils #superlega - facebook.com Vai su Facebook
Superlega, la Vero Volley si inchina ai campioni d’Europa - 3 In uno dei due posticipi della prima giornata di campionato la Vero Volley perde onorevolmente per 3- Come scrive concorezzo.org
Dove vedere in tv la Superlega di volley: orari partite 20-21 ottobre, programma, streaming - La Superlega riaccende i riflettori e lo fa con una prima giornata che ha già il sapore del grande volley. Riporta oasport.it
SuperLega Volley, Trento inizia la stagione sul campo di Cisterna - Dopo la pausa per le Nazionali, riparte la SuperLega di pallavolo, con la prima giornata della regular season per la stagione 2025/26. Scrive it.blastingnews.com