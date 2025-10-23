Volevano solo togliere la cataratta | 30 pazienti rischiano la vista dopo l’operazione in clinica privata a Catania

Un intervento di routine si è trasformato in una vera e propria emergenza sanitaria nella Sicilia orientale. Quasi 30 pazienti che si sono sottoposti a un’operazione di cataratta in cliniche private catanesi hanno sviluppato gravi infezioni oculari che, in alcuni casi, potrebbero portare alla perdita della vista. I ricoveri in prognosi riservata si sono moltiplicati negli ospedali di Catania, Ragusa ed Enna, costringendo la Procura ad aprire un’inchiesta con l’ipotesi di reato di lesioni gravissime. La notizia, emersa il 22 ottobre 2025, ha sollevato interrogativi inquietanti sulla sicurezza delle procedure chirurgiche e sulle possibili cause di questa ondata di complicanze. 🔗 Leggi su Cultweb.it

