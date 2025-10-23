La storia si ripete.almeno si spera. Facciamo un salto indietro di 4 anni, al 21 dicembre 2021: per mister Thiago Motta, alla vigilia del proibitivo match di Napoli, il destino pareva segnato con un esonero già programmato dall’allora dirigenza aquilotta in caso di sconfitta e con Marco Giampaolo già individuato come suo sostituto. Motta non si scompose, fortissimo nel carattere e granitico nella personalità, si affidò ad un ristretto gruppo di giocatori e con una gara superlativa dei suoi uomini, condita anche da un po’ di fortuna, sbancò lo stadio ‘Maradona’ grazie ad un’autorete di Juan Jesus, rispedendo al mittente la lettera di esonero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volete esonerarmi? E io vinco.... Thiago Motta e quel doppio exploit. D’Angelo può riscrivere la storia