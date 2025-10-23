Vola il prezzo del petrolio dopo le nuove sanzioni Usa e Ue alla Russia | il Wti sale del 5%
Prezzo del petrolio in forte rialzo dopo l’annuncio da parte di Donald Trump di sanzioni contro le compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil. Intorno alle 11.20 il prezzo di un barile di greggio Brent del Mare del Nord con consegna a dicembre è salito del 5,05% a 65,75 dollari. Il suo equivalente statunitense, un barile di greggio West Texas Intermediate con consegna nello stesso mese, è salito del 5,18% a 61,53 dollari. Il petrolio aveva già chiuso in rialzo ieri, 22 ottobre, a New York, con quotazioni a +2,2% a 58,50 dollari al barile. Oltre alle sanzioni Usa, in giornata è arrivato anche il 19esimo pacchetto di sanzioni Ue che comprende un divieto graduale di importazione di GNL, un inasprimento del divieto di transazione per le maggiori compagnie petrolifere russe con 117 nuove navi della flotta ombra sanzionate (divieto di accesso ai porti, restrizioni ai trasferimenti da nave a nave e riassicurazione) e criteri di inclusione ampliati per i porti di paesi terzi utilizzati per trasferimenti di droni e missili o per l’elusione delle sanzioni relative al petrolio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
