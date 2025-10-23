“Hai mai sognato di realizzare un podcast ma di non avere gli strumenti giusti? Da oggi il Comune di Roma ti dà questa possibilità.” È con queste parole che Lorenzo Marinone, delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili e presidente della Commissione Bilancio, ha annunciato sul suo profilo Instagram la nuova iniziativa di Roma Capitale. Quattro voci che prenderanno forma. Roma Capitale, tramite l’Ufficio di Scopo Politiche Giovanili, apre la possibilità di far sentire la voce dei giovani con “Voci dalla città”, un progetto che dà spazio alla creatività e alla partecipazione. I giovani potranno proporre podcast dedicati ad arte e cultura, benessere, cinema e sport, informazione, contrasto alle discriminazioni, promozione dei valori dell’inclusione, economia e tecnologia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - “Voci dalla città”, il progetto che trasforma i giovani romani in narratori della Capitale