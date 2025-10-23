Vlahovic scrive alla Juventus e ai tifosi dopo la sconfitta col Real Madrid | messaggio da vero cuore bianconero del serbo Il gesto social – FOTO

Vlahovic, attaccante della Juventus, ha scritto questo messaggio sui social dopo la sconfitta bianconera contro il Real Madrid. Ecco le sue parole. Un messaggio semplice, due colori, un significato profondo. All’indomani della sconfitta amara ma orgogliosa contro il Real Madrid, Dusan Vlahovic ha affidato ai social un pensiero che sa di appartenenza e di voglia di lottare. L’attaccante della Juventus ha pubblicato un post con i cuori bianconeri, un segnale forte in un momento a dir poco complicato. REAL MADRID JUVE 1-0: LA CRONACA Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan) I cuori bianconeri dopo la battaglia del Bernabéu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic scrive alla Juventus e ai tifosi dopo la sconfitta col Real Madrid: messaggio da vero cuore bianconero del serbo. Il gesto social – FOTO

