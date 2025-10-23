Vlahovic sbaglia Bellingham no | Real Madrid-Juventus 1-0 highlights
La Juve esce a testa alta dal Bernabeu, nonostante la sconfitta per 1-0 propiziata dalla rete di Bellingham al 57'. La squadra di Tudor riesce a rendersi pericolosa, ma di fronte a sé trova un super Courtois, bravo soprattutto nel vincere l'uno contro uno con Vlahovic nel secondo tempo. Dall'altra parte anche Di Gregorio si rende protagonista con diversi interventi, ma non può nulla sul tap-in ravvicinato del centrocampista inglese. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#DiGregorio: “L’abbraccio a fine partita a #Vlahovic? So quanto ci tiene e quell’occasione sbagliata gli peserà. L’ho abbracciato per fargli sentire tutto il mio amore e sostegno. Dusan è ragazzo fantastico e gli voglio un bene dell’anima. Siamo arrabbiati per la - X Vai su X
Questi gol non si possono sbagliare soprattutto se giochi nella Juve e sei considerato un top. Inoltre non accetti le critiche e quando fai un gol fai il segno che vuoi zittire tutti. Umiltà, caro Vlahovic. - facebook.com Vai su Facebook
Gol Bellingham, la dura legge del Bernabeu: Vlahovic sbaglia, il centrocampista inglese no. Blancos in vantaggio con una difesa bianconera rivedibile - Gol Bellingham, la dura legge del Bernabeu: Blancos in vantaggio con la rete del centrocampista inglese La dura, spietata legge del Bernabeu. Riporta juventusnews24.com
Vlahovic: “Il futuro non condiziona, non so cosa succederà! I gol arriveranno, l’alternanza davanti…” - Dusan Vlahovic ha parlato a Sky e Prime dopo la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid, partita terminata 1- Da msn.com
Vlahovic a Prime Video: "Gol sbagliato? Ci penserò solo stasera. In attacco sana competizione, le reti arriveranno" - Le parole dell'attaccante bianconero: Quante volte ripenserai a quell'azione nel secondo tempo e ... tuttojuve.com scrive