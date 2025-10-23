Vlahovic sbaglia Bellingham no | Real Madrid-Juventus 1-0 highlights

La Juve esce a testa alta dal Bernabeu, nonostante la sconfitta per 1-0 propiziata dalla rete di Bellingham al 57'. La squadra di Tudor riesce a rendersi pericolosa, ma di fronte a sé trova un super Courtois, bravo soprattutto nel vincere l'uno contro uno con Vlahovic nel secondo tempo. Dall'altra parte anche Di Gregorio si rende protagonista con diversi interventi, ma non può nulla sul tap-in ravvicinato del centrocampista inglese. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

