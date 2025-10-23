Vlahovic Juventus | molto generoso nella notte di Madrid ma prestazione nel complesso non sufficiente Il giudizio sul serbo

Vlahovic Juventus, il serbo torna titolare ma non incide: tanto lavoro per la squadra, ma manca la lucidità sotto porta. Solo 5,5 dalla Gazzetta. Doveva essere la notte del riscatto, l’occasione per riprendersi la Juventus e zittire le critiche dopo le recenti panchine. Ma la trasferta di Dusan Vlahovic al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid si è trasformata nell’ennesima prestazione generosa ma poco incisiva. Tornato titolare al centro dell’attacco, il bomber serbo ha lavorato tanto per la squadra, ma non è riuscito a trovare la zampata vincente, meritandosi una pagella di leggera insufficienza da parte de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus: molto generoso nella notte di Madrid, ma prestazione nel complesso non sufficiente. Il giudizio sul serbo

