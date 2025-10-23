Vivo X300 e X300 Pro sono già acquistabili su Amazonit | ecco i prezzi italiani

Tuttoandroid.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sorpresa, Vivo X300 e X300 Pro spuntano già su Amazon.it: scopriamo i prezzi italiani dei due smartphone in arrivo anche da noi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Vivo X300 e X300 Pro sono già acquistabili su Amazon.it: ecco i prezzi italiani

