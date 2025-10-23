Viviano attacca Conte | Ha detto cose da farsi esplodere Se perderà con l’inter darà la colpa a…

Inter News 24 Le parole di Emiliano Viviano, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Emiliano Viviano ha parlato a TvPlay in vista del big match tra Napoli Inter. LE PAROLE DI CONTE DOPO IL PSV – La situazione non è rosea e nemmeno disastrosa: ma le risposte che ha dato Conte in conferenza sono una roba da farsi esplodere! Sai cosa sembrava la risposta a Capello? Hai presente il film di Proietti quando dice “qui te se inculano e qui ce inculamo? E’ una roba da fuori di testa. Conte allenatore è incriticabile, ha fatto cose incredibili ovunque: non me ne frega un cazzo delle coppe, quello è un discorso da bar Marisa. 🔗 Leggi su Internews24.com

