Viviamo in mediocrazia | di Medioriente parla chi ha un’idea non chi conosce la storia
“Tu condanni la strage di Deir Yassin?” chiede Maya Issa a Francesco Giubilei che risponde, dopo diverse smorfie, “io non ho problemi a condannare tutti i massacri”. Il teatrino è andato in scena a Piazza Pulita il 10 ottobre scorso, ma capita di imbattersi solo recentemente nel video. La questione è palese: Francesco Giubilei non sa di che massacro si parla. E, a quanto risulta dai suoi articoli, sembra che ci siano grossi problemi nel parlare delle nefandezze fatte dagli israeliani nei confronti del popolo palestinese. In un recente articolo uscito su Il Giornale del 15 ottobre ci racconta degli “80 miliardi” che servono per rimuovere le macerie a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
