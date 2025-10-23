’Vivi Grosseto’ Le proposte in una ’Carta’
Sarà redatta la ’Carta di Vivi Grosseto 2026 – Cultura, comunità e sicurezza’, grazie il workshop finale di ’Vivi Grosseto’, il progetto promosso dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al Turismo e alla Sicurezza, e finanziato dalla Regione. Un’iniziativa realizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa Uscita di Sicurezza e con il contributo di altri soggetti e pensata per animare le Mura medicee e l’area al loro interno con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie. L’evento conclusivo del progetto si terrà domani dalle 9 nella Sala Eden. 🔗 Leggi su Lanazione.it
