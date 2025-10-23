Vivace luogo di incontro e di scambio | inaugurata una nuova Casina dei libri al parco pubblico
Ieri mattina è stata inaugurata a Gatteo la ‘Casina dei libri’ voluta dall’amministrazione e collocata al Parco del Gelso. Questa casina va ad aggiungersi ai numerosi punti di Book Crossing attivati quest'anno sul territorio comunale dalla Biblioteca Ceccarelli, un progetto che ha già riscosso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'ultimo consiglio è stato un po' più vivace del solito La comunicazione, non solo istituzionale ma anche interpersonale, è stata uno dei punti salienti della seduta. Già, la comunicazione... Tutto è partito da una serie di proposte del gruppo Uniamo Ba - facebook.com Vai su Facebook