Viva lo sgombero a mazzate quanto rosicano per Meloni e Trump | quindi oggi

Ilgiornale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

- Ecco, secondo Paolo Valentino, sul Corsera, due sono i motivi che spingono Donald Trump a cercare la pace in Ucraina: una certa “ossessione” per il Nobel; e le opportunità commerciali “per la sua famiglia e i suoi compagni di merende”. Proprio non possono accettare che un puzzone come lui possa volere la pace tanto per amore della pace. - Riporto il seguente ragionamento, sempre sul Corsera: “Perché Putin sa sempre trovare le parole giuste per fargli cambiare parere, fosse pure temporaneamente? Una tesi antica, mai corroborata, sostiene che l’uomo del Cremlino ha sufficiente «kompromat» a sfondo sessuale per «ricattare» the Donald. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

