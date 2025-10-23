Vittoria rotonda contro il Foggia Incedit e Taranto sorpassato | Brindisi nuova capolista
BRINDISI - Il Brindisi Fc supera in scioltezza (3-0) il Foggia Incedit, in una gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie D, e agguanta la vetta del campionato, in virtù del pareggio casalingo (1-1) dell'ex capolista Taranto, contro il Toma Maglie. Tutto facile per i. 🔗 Leggi su Today.it
