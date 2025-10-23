Vitiligine week nelle Marche aperte le prenotazioni per consulenze gratuite con i dermatologi
ANCONA – Sono ancora aperte le prenotazioni per la Vitiligine Week, nelle Marche, per i pazienti con vitiligine. È possibile prenotare chiamando il Numero Verde gratuito 800 226466, già attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (esclusi i giorni festivi). Dal 3 all’8 novembre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
