Visita istituzionale del prefetto Zito a Cascia
Un primo incontro definito come “di dialogo e collaborazione per il futuro del territorio”. Il prefetto della Provincia di Perugia Francesco Zito questa mattina ha fatto tappa a Cascia per una visita istituzionale. Ad accoglierlo, nella sala del consiglio comunale, il sindaco di Cascia, Mario De. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Biblioteca Reale a Bruxelles. Il capo dello Stato si trova in Belgio per una tre giorni di visita istituzionale. - facebook.com Vai su Facebook
Il prefetto Zito in visita istituzionale a Cascia - Nella città di Santa Rita, culla di spiritualità e meta di pellegrinaggi internazionali, si è svolta la prima visita istituzionale del Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, accolto con ... Secondo valnerinaoggi.it
Il prefetto Francesco Zito al Consiglio dei Ragazzi - Bastia Umbra, seduta straordinaria in Comune con nuovo logo e regolamento "Partecipazione, memoria e coinvolgimento dei giovani nella vita democratica" . Segnala lanazione.it
Proietti accoglie il prefetto al Centro regionale Prociv - Giornata particolarmente significativa quella di oggi al Centro regionale della Protezione civile di Foligno, che ha visto la visita del prefetto di Perugia Francesco Zito, del questore di Perugia, ... Come scrive ansa.it