Visita guidata | Castelvecchio il padre di tutti i musei

Castelvecchio non è solo un museo. È il luogo da cui Antonio Avena iniziò la sua strabiliante avventura che lo portò a inventare il sistema museale scaligero e a costruire il mito di Verona città dell’amore. È l’edificio che consacrò Carlo Scarpa come uno dei massimi architetti mondiali del ’900. 🔗 Leggi su Veronasera.it

