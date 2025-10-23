Visita di re Carlo in Vaticano pace e ambiente tra i temi

CITTÀ DEL VATICANOPace, povertà e ambiente sono stati tra i temi della visita di Stato in Vaticano dei sovrani inglesi Carlo e Camilla. Dopo l’incontro con il Papa, re Carlo III ha incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, nell’esprimere apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti, si è avuto uno scambio di valutazioni su alcune tematiche di comune interesse, quali – si legge in una nota della Santa Sede – la tutela dell’ambiente e la lotta alla povertà. Particolare attenzione è stata rivolta all’impegno comune per promuovere la pace e la sicurezza di fronte alle sfide globali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

