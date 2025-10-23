Visit Camposampierese inaugura i tour accessibili sulla ciclovia Treviso-Ostiglia
La bellezza di un territorio è davvero per tutti solo se tutti possono viverla. È con questo spirito che Visit Camposampierese 2025 dedica l’intera giornata di sabato 25 ottobre a due tour accessibili e inclusivi lungo la ciclovia Treviso–Ostiglia, pensati per chi desidera riscoprire il paesaggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
