Visit Camposampierese inaugura i tour accessibili sulla ciclovia Treviso-Ostiglia

Padovaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bellezza di un territorio è davvero per tutti solo se tutti possono viverla. È con questo spirito che Visit Camposampierese 2025 dedica l’intera giornata di sabato 25 ottobre a due tour accessibili e inclusivi lungo la ciclovia TrevisoOstiglia, pensati per chi desidera riscoprire il paesaggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ciclovia Treviso–Ostiglia, via ai tour di Visit Camposampierese - Sabato 25 ottobre, la proposta si apre con un tour mattutino aperto a tutte e a tutti: il ritrovo è fissato alle ore 9:30 presso il piazzale del Santuario del Noce di Camposampiero ... Riporta padovaoggi.it

