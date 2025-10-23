Milano, 23 ottobre 2025 – Le pagelle della prima puntata dei Live di X Factor 2025 raccontano di un gran bello show. E di una Giorgia che ha aperto la puntata di giovedì 23 ottobre con un’esibizione stratosferica. Un ringraziamento da parte mia ai genitori di Giorgia Todrani per avercela regalata. Mamma mia che brividi. EroCaddeo cucciolone. Rob non ci siamo. Tellynonpiangere troppo indie. Amanda, basta vibrati. Viscardi showman, ma attenzione. Layana, assegnazione sbagliata. Delia Buglisi merita il teatro. Michelle profanatrice di un capolavoro. Alessandro Tomasi urla e basta. Copper Jitters cloni di Achille Lauro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Viscardi showman, eroCaddeo cucciolone, Michelle profanatrice e Tomasi urlatore: le pagelle dei Live di X Factor 2025