Virtus c’è l’Europa per ripartire di slancio All’appello manca ancora Alston Junior
Non c’è tempo per guardarsi le spalle. La Virtus deve proiettarsi sul futuro, anche se è chiaro che, in questi giorni, in palestra, il ko con Cremona sia stato analizzato. Un passo falso ci può stare, tanto più che il blackout di dieci minuti ha coinvolto tutti, ma è logico che serva qualcosa di più. E l’ Europa dietro l’angolo, offre alla Virtus la possibilità di riscattarsi, anche se il cliente atteso domani al PalaDozza, non è dei migliori. Il Panathinaikos ha una storia importante e, i più attempati, ricorderanno una sfida che, nel 2002, valeva qualcosa di più. All’allora PalaMalaguti, Virtus e Panathinaikos si trovarono per la prima finale (con formula final four) della nuova era. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
