Virginio è rientrato dal raduno Oggi riprenderà coi compagni

E’ rientrato ieri dal raduno azzurro di Roma Nicolò Virginio, che figurava fra i 15 convocati dal nuovo Ct Luca Banchi. Tre giorni di allenamento al PalaTiziano che avrebbero dovuto concludersi con uno scrimmage contro la Sebastiani Rieti, poi annullato a seguito dei gravi fatti accaduti, costati la vita all’autista del pullman che domenica sera stava riportando a casa i tifosi di Pistoia. Undici dei quindici atleti chiamati da Banchi giocano in A2: il criterio è stato quello di rispettare gli impegni delle società di serie A che partecipano alle coppe o impegnate in anticipi o posticipi. Per Virginio e gli altri ragazzi che militano al piano di sotto è stata una grande occasione per farsi vedere dal nuovo commissario tecnico azzurro che ha preso le redini della Nazionale poche settimane fa: "Sono molto soddisfatto del livello di partecipazione di ognuno di loro - ha detto Banchi a fine raduno -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

