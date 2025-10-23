Virginia Raffaele | Che risate con Panatta mio maestro di tennis! Bolle e Fracci esseri superiori

23 ott 2025

L’attrice da oggi in sala con “La vita va così” di Milani "Parla di appartenenza, quella che vedo anche negli stadi. Mi sarebbe tanto piaciuto essere tifosa, è un’unione magica". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

