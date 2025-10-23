Violenze sessuali su una ragazzina Uomo condannato a 7 anni e 4 mesi Lei raccontò gli abusi al medico

"Non lo dire a nessuno sennò ammazzo te e i tuoi familiari". Con il terrore avrebbe ottenuto il silenzio della ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, di cui, in diverse occasioni avrebbe abusato. Per questo un uomo è stato condannato a sette anni a quattro mesi. L’incubo, secondo il racconto della vittima, si materializzava improvvisamente per portarla via con la forza e violentarla. In auto, nel parco o nell’appartamento dell’uomo. Dove, sempre secondo quanto raccontato dalla vittima, era costretta ad andare, nel giorno e nell’orario imposto dall’uomo, e a sottostare alle sue richieste sessuali per il timore di conseguenze fisiche per lei e i suoi parenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenze sessuali su una ragazzina. Uomo condannato a 7 anni e 4 mesi. Lei raccontò gli abusi al medico

