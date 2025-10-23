Violenze nel carcere Beccaria tra gli indagati anche i cappellani don Claudio Burgio e don Gino Rigoldi

Anche i nomi di don Claudio Burgio e don Gino Rigoldi sono finiti nella maxi inchiesta sulle violenze della polizia penitenziaria sui detenuti del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. I due storici cappellani dell'istituto penale risultano nell'elenco dei 51 indagati. Il reato che gli. 🔗 Leggi su Today.it

