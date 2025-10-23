Violenze e pestaggi al Beccaria indagati anche i due cappellani del carcere

Ci sarebbero anche don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio, ex cappellani, al centro delle presunte violenze e torture all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano. Stando a quanto riportato da La Repubblica, i due risultano indagati nell'inchiesta della procura di Milano. Dentro al Beccaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

