Violenze e pestaggi al Beccaria indagati anche don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarebbero anche don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio, ex cappellani, al centro delle presunte violenze e torture all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano. Stando a quanto appreso, i due risultano indagati nell'inchiesta della procura di Milano. Dentro al Beccaria: il lento declino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

violenze pestaggi beccaria indagatiViolenze e pestaggi al Beccaria, indagati anche i due cappellani del carcere - Ci sarebbero anche don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio, ex cappellani, al centro delle presunte violenze e torture all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano. Riporta milanotoday.it

violenze pestaggi beccaria indagatiViolenze al Beccaria sui detenuti, stampa: indagati per omessa denuncia don Rigoldi e don Burgio - Lo rivela La Repubblica: i due sacerdoti risulterebbero tra i 51 nomi della maxi inchiesta su presunte violenze e torture. Scrive rainews.it

Botte e pestaggi nel carcere Beccaria, indagato anche un agente del salernitano - C'è anche un agente della polizia penitenziaria di Nocera Inferiore tra le 42 persone indagate nell'inchiesta su presunti pestaggi commessi nei riguardi di 33 ex detenuti ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenze Pestaggi Beccaria Indagati