Violenze colpo di scena | nuove intercettazioni

Gli avvocati di parte civile hanno parlato per primi. A lungo Giacomo Gonzi. Ma una larghissima fetta dell’udienza sul caso del poliziano accusato di numerose presunte violenze sessuali e di maltrattamenti è stata ieri lasciata alla difesa. L’avvocato Luigi Paganelli, che insieme al collega Michele Vaira assiste il 50enne, ha parlato, escluse le pause, 4 ore e mezzo terminando alle 17. Tenendo in mano un foglio dove c’erano molte parti evidenziate di arancione. L’unica cosa che si scorgeva oltre i vetri perchè l’intero processo si è svolto a porte chiuse, vista la delicatezza delle testimonianze e della vicenda che vede al centro, come detto, presunte violenze sessuali e maltrattamenti commessi durante i corsi ’Nautilus Xenolid’, tenuti insieme alla ex compagna che ha già definito la sua posizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

