Violenze al Beccaria cosa sappiamo sulle indagini a carico di don Claudio Burgio e don Gino Rigoldi

23 ott 2025

Don Claudio Burgio e don Gino Rigoldi sarebbero tra i 51 indagati nell'inchiesta sulle presunte violenze avvenute nel carcere minorile 'Beccaria' di Milano tra il 2022 e il 2024. I nomi del cappellano e del suo ex predecessore sarebbero stati inseriti nell'ultima informativa agli atti dell'inchiesta. Intervistato da Fanpage.it, don Gino ha dichiarato: "Siamo stati solo ascoltati, nessuno ci ha denunciati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

