Violenza su donne | La Russa ' si può combattere serve prevenzione non solo carcere'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Gli omicidi passionali sono sempre stati al primo posto, prima di motivi di interesse o per rapina ma ora si sono tipicizzati: è l'uomo che non accetta il rifiuto della donna, che non accetta di essere lasciato. E questo è qualcosa contro cui si può combattere e non solo con il carcere, non bastano le leggi. Serve la prevenzione, è un lavoro culturale e spetta soprattutto a noi uomini". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

