Violenza sessuale prete-giornalista di 81enne adesca collega nei giorni del Conclave

Ha approcciato un cronista 40enne dopo averlo conosciuto durante i giorni del Conclave. Antonio Pelayo, 81 anni, prete e giornalista spagnolo, è indagato per violenza sessuale dalla procura di Roma.In base a quanto ricostruito, il decano dei vaticanisti iberici ha conosciuto il collega nei giorni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

